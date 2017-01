Tele 5 02:50 bis 04:05 Horrorfilm Soul Survivors USA 2001 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Studentin Cassie möchte den Abschied von ihren Schulfreunden mit einer Party begehen, doch entwickelt sich der fröhliche Abend zum gruseligen Desaster: Nach einem Streit mit ihrem Freund Sean verursacht Cassie betrunken einen Autounfall, Sean verstirbt auf dem Beifahrersitz. In der Folgezeit wird Cassie von unheimlichen Visionen heimgesucht, in denen mal der tote Sean, immer wieder aber auch böse Männer mit unzweifelhaft mörderischen Absichten auftauchen. Als die Visionen immer realere Gestalt annehmen, sucht sie Hilfe bei einem jungen Priester. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Melissa Sagemiller (Cassie) Casey Affleck (Sean) Wes Bentley (Matt) Eliza Dushku (Annabel) Angela Featherstone (Raven) Luke Wilson (Jude) Allen Hamilton (Dr. Haverston) Originaltitel: Soul Survivors Regie: Steve Carpenter Drehbuch: Steve Carpenter Kamera: Fred Murphy Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 16

