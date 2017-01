Tele 5 20:15 bis 22:35 Drama Closing the Ring - Geheimnis der Vergangenheit GB, CDN, USA 2007 2017-01-04 01:00 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1943 gibt der sterbende Pilot eines Kampffliegers einen goldenen Ring an einen Ansässigen, der ihn der Freundin des Piloten in den USA überbringen soll. 50 Jahre später wird der Ring von einem Mann auf einem Hügel in Irland gefunden. Er macht sich auf die Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer und findet Ethel, die ihm ihre Geschichte erzählt, wie sie als junges, wildes Mädchen von drei Verehrern gleichzeitig umworben wurde: Sie entscheidet sich für Teddy, der mit den beiden anderen Männern zum Kämpfen nach Europa geschickt wird. Als Zeichen ihrer Liebe gibt sie ihm den goldenen Ring. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Shirley MacLaine (Alte Ethel Ann) Christopher Plummer (Jack) Mischa Barton (Junge Ethel Ann) Stephen Amell (Teddy Gordon) Neve Campbell (Marie) Pete Postlethwaite (Quinlan) Brenda Fricker (Eleanor) Originaltitel: Closing the Ring Regie: Richard Attenborough Drehbuch: Peter Woodward Kamera: Roger Pratt Musik: Jeff Danna Altersempfehlung: ab 12

