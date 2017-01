RTL II 17:00 bis 18:00 Dokusoap Die Straßencops West - Jugend im Visier Bedrängungsopfer wird gerächt / 16-Jähriger quält seine Eltern D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Die Bodybuilder Leeroy (19) und Jenkins (18) können vor lauter Muskeln kaum gehen. Am Hauptbahnhof treffen die Testosteronpakete im betrunkenen Zustand auf Leonie (18) und ihre philippinisch-stämmige Adoptivschwester Nang (16). Ungeniert pöbeln die beiden Besoffenen sie an, bevor sie den Teenagerinnen auch körperlich massiv zusetzen. Als die zu Hilfe gerufene Polizei eintrifft, bietet sich ihr ein schlimmes Bild: Neben der völlig verängstigten Nang liegt die 18-Jährige am Boden und kommt erst langsam wieder zu sich. Dann allerdings brennt die Luft. Leonie will nur eines: Rache. Können die Beamten weitere Gewalt verhindern? Unterdessen wird ein anderes Team zu einer Spielhalle gerufen. Milan (16) hat dem Besitzer brutal die Nase gebrochen. Das Anrücken der Polizei beeindruckt den jungen Schläger nicht im Geringsten. Als die Cops ihn nach Hause bringen, schwant ihnen Übles. Statt ihrem Sohn ins Gewissen zu reden, scheinen seine Eltern Iris (32) und Jens (35) fast vor ihm zu zittern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Straßencops West - Jugend im Visier