RTL II 14:55 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Mein Bruder, der Nazi D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Julia (19) ist zutiefst schockiert, als sie mitbekommt, wie ihr Bruder Erik (17) und seine Freunde auf offener Straße einen Ausländer zusammenschlagen. Um Erik zu schützen, behauptet sie jedoch später bei der Polizei, dass sie die Angreifer nicht kannte. Trotzdem macht Julia die rechte Gesinnung ihres Bruders schwer zu schaffen, vor allem, weil sie sich gerade verliebt hat: in den gebürtigen Kenianer Oskar (22). Als sie ihren neuen Freund eines Abends ihren Eltern Petra (45) und Stefan (47) vorstellen will, sorgt sie extra dafür, dass Erik nicht zu Hause ist. Der Besuch wird dennoch zur Katastrophe und Julia muss erkennen, dass ihre Eltern die gleichen ausländerfeindlichen Ansichten vertreten wie ihr kleiner Bruder. Trotz aller Widerstände hält Julia an ihren Gefühlen zu Oskar fest. Doch dann erfahren ausgerechnet Eriks gewalttätige Freunde von der Beziehung zwischen Julia und einem Schwarzen - und das hat schlimme Folgen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...