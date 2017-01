RBB 22:15 bis 23:45 Drama Unser Traum von Kanada: Alles auf Anfang D 2015 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In der Vancouver Bay, heiliger Ort der indianischen Ureinwohner, liegt die Lodge von Richard, einem pensionierten Bauingenieur aus Deutschland. Von Ruhestand kann für ihn in der Fremde keine Rede sein - nicht nur wegen nerviger Anliegen der Feriengäste, sondern auch seiner störrischen Enkelin Karen wegen, die er ständig aus Schwierigkeiten herausboxen muss. Trotz seiner direkten Art hat er echte Freunde wie Sterneköchin Iris, die er seit seiner Ankunft in Kanada kennt. Als Richard von seiner schweren Erkrankung erfährt, möchte er mit ihnen "alles auf Anfang" stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katja Weitzenböck (Iris) Sonja Gerhardt (Karen) Robert Seeliger (Adrian) Michael Gwisdek (Richard) Lorne Cardinal (Harry) Alexander Calvert (Josh) Jay Brazeau (Phil) Originaltitel: Unser Traum von Kanada: Alles auf Anfang Regie: Michael Wenning Drehbuch: Michael Gantenberg Kamera: Markus Fraunholz Musik: Andreas Weidinger