RBB 13:30 bis 14:15 Serien Julia - Eine ungewöhnliche Frau Folge: 43 Unschuldig A, D 2002 HDTV Live TV Merken Wolfgang Laubach hat nach dem Bruch mit seiner Freundin Clarissa Wien den Rücken gekehrt, wodurch die Familie Laubach wieder in Retz vereint ist. Für Arthur, der mit seiner Kanzlei immer am Rande des Existenzminimums agiert, eröffnen sich beruflich neue Perspektiven: Ein großer amerikanischer Saatguthersteller hat ihn dazu auserkoren, als ständiger juristischer Berater in Europa die Möglichkeiten zur Aufhebung des Verbots von genmanipuliertem Saatgut ausfindig zu machen. Julia rät dem unentschlossenen Arthur, das Angebot anzunehmen. Julia muss sich mit einem merkwürdigen Fall von Einbruchdiebstahl beschäftigen: In der Nähe des Tatorts wird der volltrunkene Jungbauer Karl Schrott mit dem Diebesgut gefunden. Er kann sich jedoch offenbar an nichts erinnern. Für Julia und ihren jungen Richterkollegen Dr. Altmann scheint der Fall zunächst klar; vor allem, als Julia und Arthur auf ihrem Heimweg eines Nachts Karl Schrott in demselben Zustand finden und wieder ein Einbruch passiert ist. Doch Haushälterin Anita, die ebenfalls spät nach Hause kommt, gibt einen interessanten Hinweis. Zwischen Sebastian Reidinger und seiner Verlobten Helga Schuster kriselt es indessen: Helga fühlt sich einmal mehr von Sebastians häuslichen Zukunftsplänen und dem damit verbundenen Geldaufwand überrollt. Julias Büroleiterin Regine Beranek hingegen genießt ihr spätes Glück mit dem pensionierten Gerichtspräsidenten Dr. Tischner, der ihretwegen nach Retz zieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Michael König (Heinz Strubreiter) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Hertha Schell (Regina Beranek) Originaltitel: Julia - Eine ungewöhnliche Frau Regie: Holger Barthel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Christian Reitz Musik: Mischa Krausz