RBB 10:40 bis 12:10 Komödie Tausche Firma gegen Haushalt D 2003 2017-01-04 23:45

Während sich Göttergatte Bernd mit Haut und Haaren seinem Architekturbüro verschrieben hat, widmet sich Katrin - selbst diplomierte Architektin - dem Haushalt und ihren drei Kindern. Auf Anerkennung seitens ihres Mannes kann sie lange warten. Schließlich reißt Katrin der Geduldsfaden und sie schlägt Bernd einen Rollentausch vor: Sie übernimmt eine Zeit lang die Leitung des Architekturbüros, während er den Haushalt schmeißen soll. Katrin Lackner, diplomierte Architektin mit ausgeprägtem Organisationstalent, kümmert sich um die drei Kinder Alex, Nicki sowie Nesthäkchen Laura und den gesamten Haushalt. Und Gatte Bernd leitet als kreativer Kopf das gemeinsam gegründete Architekturbüro. Leider geht ihm jegliches Organisationsvermögen völlig ab: Das Unternehmen ist in hoffnungslosem Chaos versunken und steht kurz vor dem Konkurs. Seinen Vaterpflichten kommt Bernd ähnlich erfolgreich nach: Wenn seine Kinder ihn überhaupt zu Gesicht bekommen, folgt eine Enttäuschung der anderen. Als Katrin ihm eines Abends genau das vorwirft, macht er ihren Job als Hausfrau derartig nieder, dass sie ihm erbost einen Rollentausch vorschlägt: Er soll für einige Zeit den Haushalt schmeißen, während sie sich um das Architekturbüro kümmert. Bernd willigt ein, um seiner Frau mal eine richtige Lehre zu erteilen: Keine Chance, dass sie das marode Unternehmen retten kann - er wiederum freut sich auf eine schöne Auszeit. Mit viel Wortwitz und schräger Situationskomik packt Regisseurin Karen Müller das immer aktuelle Thema "Haushalt vs. Firma" an. Unterstützt wird sie dabei von einer hervorragenden Darstellerriege: Axel Milberg, der in seiner Rolle des kreativ-sympathischen Chaoten wahre Heinz Ehrhard-Qualitäten entwickelt, Christine Neubauer ("Die Schokoladenkönigin", "Geierwally") als leidgeprüfte Gattin und TV-Liebling Brigitte Grothum ("Für alle Fälle Stefanie", "Die Piefke-Saga") in einem kurzen, aber prägnanten Auftritt als resolute Schwiegermutter.

Schauspieler: Axel Milberg (Bernd Lackner) Christine Neubauer (Katrin Lackner) Adrian Topol (Alex Lackner) Sarah Alles (Nicki Lackner) Roxanne Borski (Laura Lackner) Brigitte Grothum (Dagmar Lackner) Hartmut Becker (Walter Ricken) Originaltitel: Tausche Firma gegen Haushalt Regie: Karen Müller Drehbuch: Julius Grützke Kamera: Markus Fraunholz Musik: Andreas Dicke