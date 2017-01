RTL 20:15 bis 22:15 Show Deutschland sucht den Superstar Casting (1/12): Motto "No Limits" D 2017 2017-01-04 00:30 Stereo 16:9 HDTV Neue Staffel Merken Vor ihrem Casting-Auftritt dürfen die DSDS-Kandidaten wieder eine der Jury-CDs wählen, die im Falle einer Pattsituation (zweimal 'Ja', zweimal 'Nein') über das Weiterkommen entscheiden. Außerdem kann jeder DSDS-Juror einen Kandidaten mit Hilfe seiner "Goldenen CD" direkt in den Auslandsrecall (Dubai) mit goldenem Ticket für die Business Class schicken. Hier die Kandidaten der ersten Show: Robin Becker 20 Jahre, aus Trier Beruf: Aushilfs-Pizzabäcker Song: "Hey" von Andreas Bourani Juryjoker: Dieter Bohlen "Ich bin so glücklich, endlich hier zu sein!" Bühne frei für Robin Becker (20) aus Trier: "Meine Heimatstadt hat bisher noch nicht so viele große Talente hervorgebracht. Ich hoffe, das wird mit mir ein bisschen anders laufen." Zwar hatte der Aushilfs-Pizzabäcker noch nie Gesangsunterricht und singt ausschließlich unter der Dusche - aber er findet, dass er sich vor allen Dingen in einer Sache von den anderen Teilnehmern unterscheidet: "Ich bin verrückt!" Der Single aus Leidenschaft will die Jury mit "Hey" von Andreas Bourani überzeugen. Dieter Bohlen ist skeptisch, doch wird Robin die Jury mit seiner Stimme überzeugen können? Stephanie Friebel 25 Jahre, aus Nordhorn Beruf: Mitarbeiterin im Kundenservice Song: "Du wirst alle Jahre schöner" von Roger Whittaker Juryjoker: Dieter Bohlen Stephanie Friebel (25) aus Nordhorn arbeitet im Kundenservice eines Telefonanbieters und ist besonders stolz darauf, im Sommer als "Freundlichste Mitarbeiterin" gekürt worden zu sein. 'Dann weiß man, dass man was richtig gemacht hat', freut sich die 25-Jährige und ist überzeugt: "Alles ist schön, was man mit Liebe betrachtet." Stephanie singt "Du wirst alle Jahre schöner" von Roger Whittaker und hofft, dass auch die Jury ihren Auftritt mit Liebe betrachtet. Chamelle Moser 26 Jahre, aus Wien Beruf: Unterrichtet Zumba und Tanz Song: "Proud Mary" von Tina Turner Juryjoker: Dieter Bohlen "Ich bin immer die erste auf der Tanzfläche!" Chamelle Moser (26) ist eine echte Stimmungskanone und sagt über sich selbst: "Ich bin keine Sängerin, ich bin keine Tänzerin, ich bin keine Schauspielerin - das ist alles ein Package! Ich bin ein Performer!" Die gebürtige Südafrikanerin ist vor ca. zwei Jahren der Liebe wegen nach Österreich ausgewandert und ist inzwischen auch in ihrer neuen Heimat verheiratet. Für ihren Aufritt vor der Jury hat sich die 26-Jährige "Proud Mary" von Tina Turner ausgesucht und schon als sie den Raum betritt, ist Michelle überzeugt: "Die hat Elan!" Ob Entertainerin Chamelle hält, was sie verspricht? Alexandra Lexer (33) 33 Jahre, aus Bruck an der Mur Beruf: Ausbildung zur Masseurin, hilft außerdem in der Tierarztpraxis ihres Verlobten aus Song: "Marathon" von Helene Fischer Juryjoker: Dieter Bohlen Alexandra Lexer (33) teilt sich ihr Zuhause nicht nur mit ihrem Verlobten, sondern auch mit allerlei tierischen Mitbewohnern, Dazu gehören ein Hund, eine Bartagarme, ein Chamäleon, ein Eichhörnchen und vier Ratten. Außerdem liebt die 33-Jährige Schlager über alles und träumt schon lange von einer Teilnahme bei DSDS. Sie findet: "Auch 2017 darf Schlager in dieser Show nicht fehlen!" Doch bevor Alexandra singt, wollen Shirin David und Michelle noch etwas anderes von der hübschen Kärntnerin wissen: "Wie bekommst du bloß deine Haare so schön zum Glänzen?" Für ihren Auftritt vor der DSDS-Jury hat Alexandra "Marathon" von Helene Fischer vorbereitet und begründet: "Ich laufe auch Marathon und mache Bergläufe." Ob sie auch mit dieser Auswahl glänzen kann? Nicolette Firchal und "Arames" (5) 35 Jahre, aus Düren Beruf: Straßenmusikerin Song: "From A Shell" von Lisa Germano Juryjoker: H.P. Baxxter Das gab's noch nie bei DSDS: Straßenmusikerin Nicolette Firchal (35) ist mit ihrem Hund "Arames" (5) zum Casting gekommen und hat nur ein Ziel: "Wir wollen gemeinsam in den Recall kommen!" Vom Charakter ihres Hundes ist die 35-Jährige total überzeugt: "Das ist mein bester Mann. Dem kann ich vertrauen." Aber wie ist es um die Gesangsqualitäten von Arames bestellt? Auc In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Shirin David (You-Tube-Star), Michelle (Schlagersängerin), H.P. Baxxter ("Scooter"-Frontmann), Dieter Bohlen (Musikproduzent) Originaltitel: Deutschland sucht den Superstar

