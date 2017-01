RTL 19:40 bis 20:15 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten Folge: 6163 D 2016 2017-01-05 08:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Anni will mit ihrer Halbschwester nichts zu tun haben und verweigert ihr kategorisch den Einzug in die WG, und damit ist das Thema für Anni erledigt. Währendessen bekommt Tuner Jule nicht aus dem Kopf - und ahnt nicht, dass seine Traumfrau ganz in seiner Nähe ist... Leon und Sophie scheint der gemeinsame Urlaub gutgetan zu haben. Doch mit der Rückkehr in ihr altes Leben holt Sophie die schmerzhafte Erinnerung an Leni ein. Sophie trifft eine einsame Entscheidung - und bringt Leon damit an seine Grenzen... Katrin schiebt die Gedanken an Tills Krankheit tapfer beiseite und will weiterhin jeden Moment genießen. Zwar kann sie die Krankheit nicht ausblenden, doch Till lässt sich nicht unterkriegen und plant mit Feuereifer eine neue Spendenaktion. Katrin unterstützt ihn, wo sie kann - und gerät unmittelbar in ein Abenteuer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten