RTL NITRO 03:15 bis 03:50 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Ungeliebt USA 2006 HDTV Live TV Merken Detective Fins Sohn Ken wird verhaftet, weil er nachts auf einem einsamen Grundstück nach etwas gegraben hat. Im Verhör erzählt Ken, er habe in einer Bar einen Mann damit prahlen gehört, eine Frau umgebracht und verscharrt zu haben, ohne dass ihm jemand auf die Schliche gekommen sei. Ken wollte angeblich der Geschichte nachgehen, aber er verstrickt sich immer mehr in Ungereimtheiten. Die Polizei denkt, dass er sich oder jemand anderen schützen will. Auch sein Cousin Darius, der einer seiner besten Freunde ist, wird von der Polizei befragt. Im Laufe der Ermittlungen wird ein potentielles Opfer in der Vermissten-Datei gefunden: Nina Stansfield, deren vierzehn Monate alter Sohn ebenfalls verschwunden ist. Bisher galt der Ehemann als Hauptverdächtiger, doch nun deuten immer mehr Indizien auf Darius hin. Aufgrund von DNS-Proben von Ken und Darius stellt sich heraus, dass sie nicht Cousins, sondern Brüder sind. Terry, Fins Exfrau, hatte ihn von einem anderen Mann bekommen, bevor sie Fin kennenlernte. Nach der Geburt hatte sie den ungeliebten Sohn zur Großmutter abgeschoben. Darius gesteht, Nina Stansfield umgebracht zu haben, beschreibt den Ermittlern der SVU sogar genau, wo er sie vergraben hat. Damit scheint der Fall erledigt zu sein, doch keiner der Beteiligten hat mit den Fallstricken des Gesetzes gerechnet, die auch Fin und seinen Sohn Ken in arge Bedrängnis bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Dick Wolf, Judy McCreary Kamera: Peter Reniers Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16

