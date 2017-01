RTL NITRO 00:25 bis 01:10 Krimiserie The Blacklist Der Hirschjäger (Nr. 93) USA 2015 HDTV Live TV Merken Liz und das Team jagen einen Serienmörder, der "Hirschjäger" genannt wird, weil er seine Opfer wie Rotwild jagt und nach deren Tod ausweidet. Red hilft der Task Force bei der Suche nach dem Mörder, nicht ganz uneigennützig, weil er hofft, so Informationen über Fulcrum zu bekommen. Er nimmt nämlich an, dass Liz die Datei hat. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich dann heraus, dass sie es nicht mit dem Hirschjäger, sondern mit einem Nachahmungstäter zu tun haben, der aus ganz anderen Motiven tötet, als sie ursprünglich angenommen haben. Liz bekommt mehr und mehr Schwierigkeiten mit der örtlichen Polizei, die den Mord an dem Hafenmeister untersucht, den Tom auf dem Schiff umgebracht hat. Die Leiche wurde gefunden, und es hat sich auch ein Zeuge bereiterklärt, gegen Liz und ihren Ex-Mann auszusagen. Der Fall soll vor ein Bundesgericht kommen, aber auch in dieser Angelegenheit kann Red Liz aus der Patsche helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond "Red" Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Harry Lennix (Harold Cooper) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Geoffrey Cantor (Phil Ryerson) Mark Gessner (Chuck Kruse) Originaltitel: The Blacklist Regie: Andrew McCarthy Drehbuch: Amanda Kate Shuman Kamera: Michael Caracciolo Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 12