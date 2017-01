RTL NITRO 22:50 bis 23:40 Krimiserie Burn Notice Durch die Blume USA 2010 HDTV Live TV Merken Für Michael gibt es ein überraschendes Wiedersehen mit seinem ehemaligen Nachbarn Sugar: Der Drogendealer, den Michael damals angeschossen hatte, um ihn zum Auszug zu 'überreden', ist aber nicht gekommen, um Rache zu nehmen, sondern um Michaels Hilfe zu erbitten: Sein Cousin Dougie, der angeblich "nicht ganz richtig im Kopf" sei, werde seit längerem von einem zwielichtigen Typen namens Lynch umgarnt. Sugar ist sich sicher, dass Lynch nicht an einer Freundschaft zu seinem Cousin gelegen ist, sondern vermutet, dass dieser nur dessen Gutgläubigkeit auszunutzen versucht. Um herauszufinden, was Lynch im Schilde führt, platziert Fiona heimlich eine Wanze in dessen Anwesen. Außerdem nutzt sie die Gelegenheit und sieht sich im Haus um. Dabei stößt sie auf mehrere Maschinengewehre und Taucherausrüstungen, die offenbar für einen Raubzug beschafft wurden. Doch noch bevor sie Michael von ihrer Entdeckung berichten kann, hat dieser erst einmal alle Hände voll damit zu tun, Sugars Leben zu retten: Denn Lynch hat dessen Sorgen um seinen Cousin Dougie längst bemerkt und zur "Beseitigung" ein Killerkommando zu Sugars Versteck geschickt. Sam gibt sich unterdessen als Mitarbeiter der Stadt aus und besucht Dougie bei seinem Job auf dem Blumengroßmarkt. Dougie ist dort für das Öffnen und Schließen des Lieferantentores verantwortlich. Schon bald wird klar, dass Lynchs eigentliches Interesse mit der Schleuse des Lagers in Verbindung stehen muss. Auch der rätselhafte Mason Gilroy lässt Michael nicht zur Ruhe kommen. Er stellt ihm einen 'Partner', den australischen Ex-Agenten Claude, zur Seite und verlangt von beiden einen Einbruch in die chilenische Botschaft. Michael ist dieser Auftrag zuwider und so lässt er Claude mit einer List auflaufen, sodass das Vorhaben scheitert. Doch daraufhin zeigt Gilroy, was für ein Psychopath tatsächlich in ihm steckt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Chris Vance (Mason Gilroy) Arturo Fernandez (Sugar) Daniel Franzese (Dougie) Originaltitel: Burn Notice Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Matt Nix, Ben Watkins Kamera: William Wages Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12