RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Spielsucht USA 2006 2017-01-04 01:10 HDTV Merken Die Studentin Caroline Pereira, die nebenbei in der Cafeteria der Universität gearbeitet hat, um sich die Studiengebühren zu verdienen, ist ermordet worden. Sie hatte vor kurzem dort aufgehört und danach alle ihre Rechnungen bar bezahlt. Die Verwaltung hatte sich darüber nicht gewundert, obwohl es sich um große Beträge handelte. Adam, Carolines alter Freund aus ihrem Heimatort, studiert an derselben Universität. Er verrät der Polizei, dass Caroline Semsterarbeiten verkauft und damit viel Geld gemacht hat. Ein Student erzählt darüber hinaus, dass Caroline einen dicken Brillantring getragen hat. Wie sich bald herausstellt, gehörte der Ring in Wahrheit einem berühmten Footballspieler namens Roddy Franklin. Franklin spielte genau wie Caroline regelmäßig Poker in Atlantic City. Franklin hatte eines Nachts verloren und so war Caroline an den Ring gekommen. Die Ermittler finden auch heraus, dass Franklin in einem illegalen Spielclub seinen Ring von Caroline wieder zurückgewinnen wollte, aber erneut verlor. Doch vor einigen Tagen hatte sie anscheinend eine Pechsträhne und verlor in kürzester Zeit 150.000 Dollar. Kurz darauf wurde sie ermordet. Ein Zufall? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Diane Neal (Casey Novak) B.D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Aaron Lipstadt Drehbuch: Dick Wolf, Paul Grellong Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 270 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 65 Min. November Man

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:30

Seit 40 Min. Gotham

Krimiserie

ProSieben 00:50 bis 01:40

Seit 40 Min.