RTL NITRO 18:35 bis 19:00 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Bonacelli, der Verräter USA 1969 2017-01-05 14:30 Major Bonacelli ist Hogans Kontaktmann in Italien. Nun ist Bonacelli vor der Gestapo auf der Flucht und versucht, sich in die Schweiz zu retten. Auf seinem Weg dorthin macht der Major einen Abstecher ins Stalag 13. Hogan kann ihn zu einem letzten Auftrag überreden, was sich als schwerer Fehler erweist, denn plötzlich taucht Major Hochstetter im Lager auf. Er ist es, der Bonacelli auf den Fersen ist. Die "Helden" müssen sich etwas einfallen lassen - und zwar schnell ... Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert E. Hogan) Werner Klemperer (Col. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Hans Georg Schultz) Robert Clary (Cpl. Louis LeBeau) Richard Dawson (Cpl. Peter Newkirk) Ivan Dixon (Sgt. James "Kinch" Kinchloe) Larry Hovis (Sgt. Andrew Carter) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Jerry London Drehbuch: Arthur Julian Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding