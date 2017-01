RTL NITRO 16:55 bis 17:40 Actionserie Walker, Texas Ranger Die Menschenhändler ( (2) USA 1996 2017-01-05 13:00 Live TV Merken Walker hat sich in Camp Halifax, einem von Menschenhändlern betriebenen Arbeitslager, einschleusen lassen. Dort findet er bald heraus, dass die reiche Miss Lansing der Kopf der Schlepperorganisation ist, die den Menschenhandel betreibt. In Showkämpfen auf Leben und Tod lässt sie die jungen Männer wie Gladiatoren vor ihren Freunden antreten. Walker setzt alles daran, diesem menschenverachtenden Treiben ein Ende zu setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Noble Willingham (C.D. Parker) Leticia Alaniz (Illegal Girl) Maite Arnedo (Lupe Veracruz) Tony Bolano (Saucedo) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece, Eric Norris Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Gordon T. Dawson Kamera: Karl Kases Musik: Christopher Franke