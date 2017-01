RTL NITRO 12:10 bis 12:50 Actionserie Walker, Texas Ranger Der Eismann USA 1996 Live TV Merken Galloway, ein übler Ganove, wartet im Knast auf sein Gerichtsverfahren. Es gelingt ihm, aus dem Gefängnis heraus einen Killer zu beauftragen und den Kronzeugen umbringen zu lassen. Dass bei diesem heimtückischen Anschlag auch zwei Texas Ranger umkommen, nimmt er billigend in Kauf. Nun wird er wahrscheinlich freikommen, weil man ihm das Verbrechen ohne den Zeugen nicht nachweisen kann. Um den Gangster zu überführen, schleust sich Walker in der Rolle des berüchtigten Killers Pete Darnell, genannt 'Der Eismann', in das Gefängnis ein. Schon bald hat er Galloways Vertrauen gewonnen. Doch bevor er Galloway dazu bringen kann, ihm von dem Mord an dem Kronzeugen zu erzählen, gibt es einige brenzlige Situationen zu überstehen. Denn Galloway will jetzt Walker als Killer engagieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Cynthia Dorn (M.E. Mary Williams) Jim Henry (Gallo) Judson Mills (Francis Cage) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Jim Byrnes, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Albert S. Ruddy Musik: Christopher Franke