Krimiserie Matlock Die Fotomontage (2) USA 1992 Noch immer arbeitet Matlock an dem Fall des verstorbenen Ex-Mannes seiner Cousine Diana. Mittlerweile gilt sie als Hauptverdächtige, da das Auto, mit welchem Jack angefahren wurde, als ihres identifiziert werden konnte. Der Anwalt hat alle Mühe, Dianas Unschuld zu beweisen, bis er erfährt, dass Jacks neue Freundin mit gefälschten 50-Dollar-Blüten handelt. Schauspieler: Andy Griffith (Benjamin Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Julie Sommars (A.D.A. Julie March) Clarence Gilyard Jr. (Conrad McMasters) Christina Pickles (Diana Huntington) Eric Christmas (Old Witness) Denice Duff (Lisa Sullivan) Originaltitel: Matlock Regie: Leo Penn Drehbuch: Dean Hargrove, Anne Collins Musik: Dick DeBenedictis