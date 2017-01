RTL NITRO 09:05 bis 09:50 Krimiserie Law & Order: UK Atemnot GB, USA 2011 HDTV Live TV Merken Die 18-jährige Susan Morton wird wegen eines harmlosen Virusinfektes ins Londoner Alderman Krankenhaus eingeliefert, wo sie kurze Zeit später überraschend an einem Lungenkollaps stirbt. Da dies bereits der dritte ungeklärte Todesfall innerhalb der letzten sechs Monate war, äußert eine misstrauische Krankenschwester gegenüber Natalie Chandler ihren Verdacht, jemand auf der Station sei für die mysteriösen Todesfälle verantwortlich. Die Detectives Matt Devlin und Ronnie Brooks befragen daraufhin sämtliche Ärzte der Notaufnahme, unter anderem den Chefarzt Dr. Edward Austen sowie Dr. Adrian Grant, Susans behandelnden Arzt, können jedoch nichts Auffälliges feststellen - bis Brooks einen genaueren Blick in Susans Patientenakte wirft. In dieser fehlt nicht nur eine Seite, sondern jemand hat nachträglich auch noch den Namen des Schmerzmittels verändert, welches Susan nach ihrer Einlieferung verabreicht wurde. Die Obduktion bringt schließlich den Auslöser für den Lungenkollaps ans Licht: Das verabreichte Schmerzmittel hat in Kombination mit Antidepressiva, die Susan seit einigen Monaten eingenommen hat, zum Tod geführt. Als dann auch noch Susans behandelnder Arzt Dr. Grant seiner Schicht fernbleibt und ein one-way Ticket nach Belgien gekauft hat, sind Brooks und Devlin davon überzeugt, dass die junge Frau wegen einer Schlampigkeit des Arztes sterben musste. Die Polizisten können Dr. Grant festnehmen, bevor er das Land verlassen kann. Bei seiner Vernehmung behauptet er jedoch, dass Dr. Austen und die Oberärztin Christine Mills ihm die ganze Angelegenheit in die Schuhe schieben möchten, um Dr. Austens angebliche Tablettensucht zu vertuschen. Als herrsche noch nicht genug Verwirrung, meldet sich dann auch noch ein junger Arzt, der behauptet, in Wahrheit Dr. Grant zu sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Bamber (Matt Devlin) Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Harriet Walter (Natalie Chandler) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Peter Davison (Henry Sharpe) Dominic Rowan (Jacob Thorne) Frances Tomelty (Sister Logan) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Marisol Torres Drehbuch: Debbie O'Malley Kamera: Jean-Philippe Gossart Musik: Andy Price Altersempfehlung: ab 16