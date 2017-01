RTL NITRO 07:35 bis 08:20 Krimiserie Law & Order Messerscharfe Kälte USA 2010 2017-01-04 03:50 HDTV Live TV Merken Eine vierköpfige Familie wurde in ihrem Haus brutal niedergemetzelt. Die Detectives Lupo (Jeremy Sisto) und Bernard (Anthony Anderson) kommen bei ihren Ermittlungen einem jugendlichen Pärchen auf die Spur, das der Horrorcore-Musikszene angehört. Die junge Frau behauptet, an Gedächtnisschwund zu leiden und sich an nichts erinnern zu können, während ihr mutmaßlicher Komplize versucht, sich mit einer posttraumatischen Belastungsstörung herauszureden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cutter) Rebecca Creskoff (Veronica Masters) Originaltitel: Law & Order Regie: Michael Pressman Drehbuch: Richard Sweren, Christopher Ambrose, Julie Martin Kamera: William Klayer Musik: Mike Post

