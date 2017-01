SAT.1 Emotions 04:55 bis 05:45 Krimiserie Ein Bayer auf Rügen Der Doppelgänger D 1996 Merken Valentins Favorit Carolas hat das Galopprennen gewonnen. Doch wenige Minuten später ist der Hengst tot. Seinem Besitzer Reitmeyer kommt dieser Umstand gerade recht. Mit den 1,2 Millionen Mark Versicherung will Reitmeyer seine Schulden an Bode zurückzahlen. Die Untersuchung des Kadavers ergibt jedoch, dass das tote Tier nicht Carolas war. Als Valentin den Tierpfleger Bertram überwacht, entdeckt er auf einer abgelegenen Alm putzmunter das für tot geglaubte Tier ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Valentin Gruber) Max Volkert Martens (Christian Bode) Veronika Fitz (Agnes Oberauer) Thomas Bestvater (Bertram) Rudolf Bissegger (Karl Gruber) Hans Brenner (Haberl) Luise Deschauer (Kathrin Petersen) Originaltitel: Ein Bayer auf Rügen Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Wolfgang Simon Musik: Günther Fischer