SAT.1 Emotions 16:45 bis 17:10 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 95 D 2008 16:9 Anna findet Katjas Forderung absurd, aber Jonas fühlt sich so unter Druck gesetzt, dass er das Arbeitsverhältnis mit Anna beendet. Er erkennt, dass er sich nicht entschieden genug zu der Verlobung mit Katja bekannt hat und beschließt, zum Leidwesen von Anna, ein Zeichen seiner Liebe zu setzen ... Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Mathieu Carriére (Robert Broda) Franziska Matthus (Natascha Broda) Lars Löllmann (Gerrit Broda) Rainer Will (Armin Müller) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Laurenz Schlüter Drehbuch: Dirk Carow