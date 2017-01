SAT.1 Emotions 10:50 bis 12:20 Drama Weil ich dich liebe D 2016 2017-01-07 09:05 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Felicitas Woll durchlebt die Höhen und Tiefen einer Beziehung: Eva und Luis wechselten im sommerheißen Lissabon nur einen flüchtigen Blick und wussten - das ist die ganz große Liebe! Sie stürzten sich kopfüber in eine leidenschaftliche Liaison, haben geheiratet, bekamen ihr erstes Kind. Alles war perfekt. Doch nun sind die beiden auf dem Weg zum Scheidungsanwalt. Die großen Gefühle sind schon lange erloschen - so scheint es zumindest ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felicitas Woll (Eva Soares) Renato Schuch (Luis Soares) Therese Hämer (Ute) Vedat Erincin (Paulo) Johannes Zirner (Bernie) Tomé Ferreira (Tim) Isabel Ruth (Amélia) Originaltitel: Weil ich dich liebe Regie: Christina Schiewe Drehbuch: Christian Jeltsch Kamera: Marco Uggiano Musik: Wolfram de Marco Altersempfehlung: ab 12