SAT.1 Emotions 09:15 bis 09:40 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 148 D 2005 16:9 Richard manövriert sich während eines Interviews öffentlich ins Abseits. Lisa freut sich diebisch über seinen Patzer, doch dann deutet vieles darauf hin, dass David dahinter steckt. Lisa kann nicht glauben, dass David sie nach seinem Versprechen, nicht mit unfairen Mitteln zu kämpfen, so hintergeht ... Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Ulrike Mai (Helga Plenske) Volker Herold (Bernd Plenske) Olivia Pascal (Laura Seidel) Susanne Szell (Agnes Hetzer) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Micaela Zschieschow