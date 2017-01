VOX 10:55 bis 12:00 Dokusoap 4 Hochzeiten und eine Traumreise Tag 2: Katharina, Tremsbüttel Tag 2: Katharina aus Tremsbüttel D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jeden Tag traut sich eine Kandidatin und lässt die anderen drei Bräute an ihrer ganz persönlichen Märchenhochzeit teilhaben. Ihre Mitstreiterinnen bewerten die jeweilige Konkurrenzhochzeit. Dabei gibt es Punkte für die Kategorien Zeremonie, Location, Essen, Stimmung und Brautkleid. Freitag kommt es schließlich zum großen Finale: Alle Bräute treffen noch einmal aufeinander. Die Hochzeitspaare schauen sich getrennt voneinander ihre Hochzeitsvideos an und sehen, was ihre Mitstreiterinnen wirklich über ihren großen Tag dachten. Das Gewinnerbrautpaar kann sich über eine atemberaubende Luxushochzeitsreise freuen - inklusive 1.000 Euro Taschengeld! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4 Hochzeiten und eine Traumreise