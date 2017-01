VOX 07:10 bis 08:10 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Rosenkrieg bei den Aulbachs: Obwohl Mutter Nina die beiden Kinder in Vollzeit erzieht, will Vater Manfred nicht aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen! Der Ehestreit schlägt besonders der elfjährigen Alma aufs Gemüt. Als Manfred Aulbach auch noch Lügen in die Welt setzt, um weniger Unterhalt zahlen zu müssen, reicht es seiner Noch-Ehefrau: Sie versucht auf juristischem Weg ihre Rechte einzufordern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

