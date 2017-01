ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 217 D 2006 Stereo Live TV Merken Laura bittet Alexander, nicht zur Polizei zu gehen. Gregor stellt unterdessen fest, dass Helen den Bezug zur Realität verliert. Er möchte sie in eine Klinik bringen, doch Helen flieht zunächst unbemerkt aus der Wohnung. Im Fürstenhof versucht sie, sich möglichst normal zu geben, fällt aber gerade dadurch auf. Als sie das Gefühl hat, auch Alexander stelle sich gegen sie, sperrt sie ihn ein, stiehlt einem diabeteskranken Gast das Insulin und flieht. Gregor weiß, dass Helen damit Selbstmord begehen könnte. Tatsächlich ist Helen mit einem Boot auf den See gefahren und setzt sich die Insulinspritze. Bei ihrem Abschiedsanruf hört Gregor das Plätschern des Wassers und hat einen Verdacht, wo Helen sein könnte: Er läuft zum See, sieht das Boot und springt ins Wasser, um sie zu retten. Maxim und Barbara liefern sich ein heftiges Wortgefecht. Beide hoffen, dass Miriam die Hinterhältigkeit des jeweils anderen bald durchschauen wird. Miriam sucht indes das Gespräch mit Tanja, weil sie durch Maxims Zurückhaltung verunsichert ist. Tanja ist überrascht, dass Maxim Miriam bislang nicht verführt hat, woraufhin Miriam denkt, Maxim finde sie nicht attraktiv. Als sie mit Maxim Zärtlichkeiten austauschen möchte, wehrt er abermals ab und sie stellt ihn zur Rede. Hildegard kann kaum die Arbeit in der Wäscherei bewältigen. Elisabeth bietet ihre Hilfe an und würde sich sogar als Partnerin bei der Arbeit beteiligen. Alfons reagiert darauf deutlich skeptischer als seine Frau. Marie unterläuft derweil in ihrer neuen Wohnung ein Missgeschick. Sie lässt einen Fremden herein, der feststellt, dass Xavers Fernsehgerät nicht angemeldet ist. Xaver reagiert stinksauer, weil sie geöffnet hat, denn nun muss er Gebühren nachzahlen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Miriam Krause (Helen Marinelli) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Sebastian Deyle (Maxim Klinker-Emden) Inez Björg David (Miriam von Heidenberg) Christof Arnold (Gregor Baumeister) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Didi Gassner Drehbuch: Sabine Bachthaler