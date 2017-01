ONE 12:30 bis 14:00 Familienfilm Der kleine Nick B, F 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Nick hat ein großes Problem, denn alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er sein Kinderzimmer bald mit einem Brüderchen teilen muss. Was wird dann wohl aus ihm? Nick fürchtet, dass die Eltern dann keine Zeit mehr haben und ihn im Wald aussetzen. Schulkameraden raten ihm, einen Profi zu engagieren, der den Nebenbuhler beseitigt. Woher soll der Lausejunge aber die 500 Francs nehmen, die der Gauner fordert? - Laurent Tirards liebenswerte Verfilmung des Kultbuchs von Sempé und "Asterix"-Erfinder Goscinny lässt den Charme der 1950er Jahre wieder aufleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maxime Godart (Nick) Kad Merad (Nicks Vater) Valérie Lemercier (Nicks Mutter) Sandrine Kiberlain (Lehrerin) François-Xavier Demaison (Hühnerbrüh) Michel Duchaussoy (Direktor) Daniel Prévost (M. Moucheboume) Originaltitel: Le petit Nicolas Regie: Laurent Tirard Drehbuch: Grégoire Vigneron, Laurent Tirard Kamera: Denis Rouden Musik: Klaus Badelt