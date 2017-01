ONE 09:15 bis 09:45 Dokumentation In Deutschland um die Welt USA in Kaiserslautern D 2013 2017-01-07 09:15 Live TV Merken Ein kleiner Flug für Pierre M. (steht für Mount Rushmore) Krause. Aber ein großer Flugplatz für die US-Air-Force! In und um Kaiserslautern wird englisch bzw. amerikanisch gesprochen. Denn die Gegend ist tatsächlich ein Außenposten der USA. Die Vereinigten Staaten von Amerika! Land of the free. Das freieste Land der Welt. Und diese Freiheit muss weltweit früh verteidigt werden. Notfalls sogar mitten in der Nacht, mitten in Deutschland. Zum Beispiel eben um 6 Uhr früh in Kaiserslautern. Pierre M. (bedeutet military base) Krause nimmt am morgendlichen Drill in der US-Kaserne teil. Und wer ein echter Leader werden will fängt klein an, bei den Cheerleaderinnen. Außerdem trifft Pierre M. (steht für Master) Krause den Rapper B-Tight. Im Interview geht es wie bei Rappern üblich, viel um das Thema PIEEEEP oder auch PIEEEEP und PIEEEEP. Vom 17. bis zum 20. Jahrhundert haben sehr viele Deutsche Kaiserslautern in Richtung USA verlassen. Wenn man die Stadt sieht, dann weiß man auch warum. Völlig überraschend drehte sich dieser Trend ab 1950 völlig um und zahllose Amerikaner siedelten sich in Kaiserslautern an. Grund dafür war allerdings wohl weniger die Stadt, als der verlorene Zweite Weltkrieg. Kaiserslautern - von den Amis liebevoll K-Town genannt - ist die größte amerikanische Militärgemeinde außerhalb der USA. Knapp 50.000 US-Bürger leben hier und verbreiten einen Hauch von Hollywood, New York und Cowboy-Romantik in der Pfalz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pierre M. Krause Originaltitel: In Deutschland um die Welt