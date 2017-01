tagesschau24 23:02 bis 23:32 Reportage Schwergewicht am Haken D 2016 Live TV Merken Einsatz im Hafen von Harlesiel. Ein Reeder hat sich ein 45 Tonnen schweres Schiff gekauft, um künftig darauf Seebestattungen anzubieten. Das Problem: Das Schiff muss in einer Werkhalle im Ort umgebaut werden. Der Auftrag für die Kranspezialisten der Firma Ulferts aus Wilhelmshaven lautet, den Koloss aus dem Hafen hieven und dann mit einem Schwertransport durch die engen Dorfstraßen bugsieren. Aber ausgerechnet an diesem Tag bläst ein kräftiger Wind. Einige Tage später wird ein neues Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft überführt. Damit der Luxusliner überhaupt die Werft verlassen kann, sind wieder die Männer von Ulferts gefragt. Sie heben zwei tonnenschwere Teile der Seeschleuse aus den Angeln, damit das Traumschiff passieren kann. Und dabei gibt es viele Schaulustige. Tausende Menschen stehen an den Deichen und schauen den Männern bei ihrer Arbeit zu. "die nordreportage" begleitet die Kranführer bei diesen Aufträgen und zeigt, wie aufwändig es sein kann, wenn schwere Lasten bewegt werden müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Nordreportage Regie: Johann Ahrends