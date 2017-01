SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Die falsche Schlange Die falsche Schlange D 2008 2017-01-04 23:55 Merken Eine junge Frau rast frontal in einen Baum. Sie ist sofort tot. Die Kommissare glauben nicht an einen normalen Unfall. Die Spurensicherung findet im Wagen der Toten eine Schlange - und die Frau litt unter einen Schlangenphobie. Ihre verhasste Stiefmutter gerät ins Visier der Ermittler ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 270 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 65 Min. November Man

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:30

Seit 40 Min. Gotham

Krimiserie

ProSieben 00:50 bis 01:40

Seit 40 Min.