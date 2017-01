SAT.1 Gold 17:45 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Auf schiefer Bahn USA 1994 2017-01-05 11:55 Merken In Cabot Cove finden Feierlichkeiten zu Ehren von Joshua Peabody statt, einem ehemaligen Mitbürger, der im Unabhängigkeitskrieg siegreich gegen die Engländer kämpfte. Zur Entrüstung aller taucht ein vermeintlicher Brief George Washingtons auf, in dem Peabody Verrat angelastet wird. Wenig später wird die Regisseurin eines Filmteams, das die Feier dokumentieren sollte, tot aufgefunden. Schnell gibt es eine Verdächtige: Edith Peabody, die um das Andenken ihres Ahnen bangen muss ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Todd Eric Andrews (Scott Patterson) Greg Cruttwell (Jeffrey Caldwell) Alan Fudge (Thomas Godfrey) Pierrette Grace (Louise Peabody) Molly Hagan (Amelia Farnum) Anthony Heald (Bob Kendall) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: David Bennett Carren, J. Larry Carroll Kamera: Ron Vargas Musik: J.A.C Redford Altersempfehlung: ab 6