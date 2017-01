SAT.1 Gold 16:55 bis 17:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Blutige Wirklichkeit USA 1994 2017-01-05 11:05 Merken In Amsterdam findet ein Schriftstellerkongress statt, zu dem auch Jessica eingeladen ist. Dort trifft sie auf ihren Freund und Kollegen Nigel Allison, der wenig später spurlos verschwindet. Da sich die niederländische Polizei gleichgültig gibt, bleibt der Autorin nichts anderes übrig, als auf eigene Faust zu ermitteln. Von einem britischen Geheimagenten erfährt sie, dass Allison entführt wurde und gegen Lösegeld festgehalten wird. Schon bald gibt es einen Mord ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Joseph Maher (Nigel Allison) Theodore Bikel (Inspector Van Horn) Cliff Emmich (Harry Tigner) Marcus Gilbert (Colin Biddle) Leann Hunley (Lydia De Kooning) Richard Lynch (Philip de Kooning) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Jerry Jameson Drehbuch: Jerry Ludwig Kamera: Ron Vargas Musik: Steve Dorff Altersempfehlung: ab 6