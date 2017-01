SAT.1 Gold 13:30 bis 14:20 Serien Love Boat Der Professor und das Mädchen USA 1977 Merken Professor Norman Bridges ist zusammen mit seiner Assistentin Stephanie an Bord der Pacific Princess. Der eigenbrötlerische Akademiker erkennt nicht, dass die junge Frau mehr für ihn empfindet. Claudette Plummer hat ganz andere Probleme: Sie versucht ihren Mann Virgil aufzuheitern, der seine Karriere als Football-Profi vor kurzem beenden musste. Außerdem ist Dottie Anderson an Bord, die unbedingt heiraten will, bevor sie 40 wird. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Captain Merrill Stubing) Bernie Kopell (Doctor Adam Bricker) Ted Lange (Isaac Washington) Fred Grandy (Gopher Smith) Lauren Tewes (Julie McCoy) Char Fontane (Stephanie Chapman) Roosevelt Grier (Virgil Plummer) Originaltitel: The Love Boat Regie: Allen Baron Drehbuch: Lee Aronsohn Kamera: Irving Lippman Musik: Ben Lanzarone