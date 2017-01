Sat.1 20:15 bis 22:25 Reportage 15 Dinge, die Sie über Sex wissen müssen D 2016 16:9 HDTV Merken Was passiert im Körper, während der durchschnittliche 17 Minuten-Akt in deutschen Betten seinen Lauf nimmt? Wieviel Sex ist normal und ab wann wird die Lust zur Krankheit? Welche Sex-Toys sind angesagt, wann wird das Kamasutra zum Stellungskrieg und wieso lassen wir so gerne das Licht beim Akt an? Diese und weitere Dinge, die Sie unbedingt vor ihrem nächsten Schäferstündchen wissen sollten, kommentieren und analysieren Prominente wie Paula Lambert, Matthias Killing, Désirée Nick. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Paula Lambert, Matthias Killing, Désirée Nick Originaltitel: 15 Dinge, die Sie über Sex wissen müssen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 269 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 64 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 00:30 bis 01:30

Seit 59 Min. November Man

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:30

Seit 39 Min.