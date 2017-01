TLC 21:10 bis 22:05 Dokusoap Kate Plus 8 10 Jahre im TV! USA 2015 Merken Wie die Zeit vergeht! Das erste Special von Kate Gosselins Doku-Serie wurde vor zehn Jahren ausgestrahlt. Seitdem ist vieles anders geworden: Der Vater ihrer acht Kinder lebt nicht mehr bei der Familie, der Tagesablauf, die Essgewohnheiten, aber auch die Konflikte haben sich verändert. Trotzdem hat es die 41-Jährige immer geschafft, ihre Großfamilie zu managen. Aber natürlich muss sie auch die Kids einspannen und dabei geschickt vorgehen: So hat es sich zum Beispiel eingebürgert, dass ihre drei Jungs immer mit Kate in der Küche stehen, um Pausenbrote für alle zu machen. Vorteil dabei: Sie haben ihre Mutter für sich und bekommen die größten Kekse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kate Plus