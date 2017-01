TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Giant Life - Die Welt von oben Die Riesenveränderung USA 2016 Merken Lexie aus Phoenix führt mit ihrem Verlobten Harrison eine Fernbeziehung, da er bei der Militärakademie an der Ostküste stationiert ist. Die beiden haben sich seit Monaten nicht gesehen, und nun fliegt die junge Frau nach New York, um ihn in West Point zu besuchen. Die beiden werden bald heiraten, doch Lexie hat etwas Bammel, Harrisons Freunde kennenzulernen. Mit ihren 1,99 Meter überragt sie ihren Liebsten um ein gutes Stück und ist an abfällige Kommentare gewöhnt. Die 2,06 Meter große Lindsay hat sich in Los Angeles das Kinn liften und Fett an den Wangen absaugen lassen, um ihre Schauspielkarriere anzukurbeln. Doch werden diese Eingriffe wirklich helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Giant Life

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 270 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 65 Min. November Man

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:30

Seit 40 Min. Gotham

Krimiserie

ProSieben 00:50 bis 01:40

Seit 40 Min.