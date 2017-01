TLC 19:15 bis 20:15 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben USA 2010 Merken Im Tattoo-Shop geht es wieder mal drunter und drüber: Corey verschwindet in den Urlaub, ohne Bescheid zu sagen, Aubry will ihren Job an den Nagel hängen und Liz nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau, wie es unter Kollegen angebracht wäre. Doch Kat von D bleibt cool. Als Studio-Chefin ist sie wie immer professionell und konzentriert sich auf das Wesentliche - die Zufriedenheit der Kundschaft. Ihr jüngstes Meisterwerk: zwei stylische, mit Initialen versehene Revolver auf der Haut einer jungen Mutter. Sie symbolisieren die schwere Vergangenheit der Familie und sollen Kraft, Hoffnung und Schutz für eine positive Zukunft spenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Friedman (Herself) Corey Miller (Himself) Originaltitel: LA Ink Musik: Adam Malka