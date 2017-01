TLC 16:45 bis 17:15 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Die Chrisleys auf dem Campus USA 2015 Merken Familie Chrisley ist unterwegs, um mit Savannah ein College in Nashville anzusehen. Papa Todd ist schon ganz aufgeregt und freut sich auf den Trip, doch seine Kids würden lieber ohne ihn fahren. Als bei einem Zwischenstopp in Murfreesboro der Autoschlüssel verschwindet, muss sich die verwöhnte Millionärsfamilie ein kleines Pensionszimmer teilen und ist dementsprechend schlechter Laune. Als die Chrisleys endlich ankommen und auf dem Campus herumgeführt werden, versinkt Savannah vor Scham im Boden, denn Papa Todd bombardiert die College-Mitarbeiter mit endlosen Fragen zu den Themen "Männerbesuch", "Sicherheit" und "Rausschmiss-Quote". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chrisley Knows Best