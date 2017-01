TLC 15:20 bis 15:50 Dokusoap Mein Traum in Weiß: Toronto Problemzonen CDN 2015 Merken Sowohl Brautkleider als auch Bräute kommen in vielen unterschiedlichen Größen und Formen daher, und jede Frau wünscht sich die perfekte Robe, in der sie sich großartig und wunderschön fühlt.Rosie ist nur knapp 1,50 Meter groß und besucht Amanda-Lina's Boutique, um ein Modell zu finden, das ihren zierlichen Körper nicht verschwinden lässt, sondern größer macht. Braut Jamieson sucht ein Outfit, das ihrer hochgewachsenen, knabenhaften Figur etwas mehr Kurven verleiht. Und Tina, die für ihre Hochzeit schon fast 20 Kilo abgenommen hat, hofft, dass ihre Traumrobe im Ballkleid-Stil am Ende perfekt passen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Cole (Narrator) Originaltitel: Say Yes to the Dress: Canada Drehbuch: Chantal Jackson