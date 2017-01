TLC 12:15 bis 13:15 Dokusoap Buddy sucht den Super-Konditor Horrortorte USA 2013 Merken Eine wahrlich Angst einflößende Herausforderung erwartet die Teams in der Backstube! Denn ihre Aufgabe lautet, eine von Horrorfilmen inspirierte Torte zu kreieren. Und als wären vermeintlich vor bluttriefende Backwaren nicht schon schauerlich genug, müssen Buddys Kandidaten auch noch das Aufeinandertreffen mit einem der gruseligsten Bösewichte der Filmgeschichte als Gast-Juror fürchten. Denn kein Geringerer als "Freddy Krueger" alias Schauspieler Robert Englund trifft heute eine möglicherweise fatale Entscheidung. Werden die Nachwuchs-Konditoren ihre Nerven souverän unter Kontrolle behalten oder endet dieser Tag für sie mit schrecklichen Alpträumen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Next Great Baker