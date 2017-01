TLC 06:20 bis 06:40 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Coach Chrisley USA 2015 Merken Das Baseballspiel von Söhnchen Grayson ist abgesagt, weil der Trainer der Kindermannschaft ausfällt. Doch Todd Chrisley weiß Rat. Er will selbst als Trainer für die 20 Kids einspringen, obwohl er von der Sportart keine Ahnung hat. Aber der Multimillionär ist wie immer völlig von sich überzeugt und bereit, sämtliche Regeln zu lernen, um in der zukünftigen Rolle zu glänzen. Seine Frau Julie hat andere Träume: Sie kocht sehr gern für andere und hätte nichts lieber als ein Restaurant, mit dem sie richtig durchstarten kann. Die Gelegenheit bietet sich bei der Flurparty ihrer Freundin Lea - hier soll sie sich um das Catering kümmern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chrisley Knows Best