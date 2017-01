DMAX 08:50 bis 09:50 Dokusoap American Chopper Das Unikat USA 2009 Live TV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sarah Palin (Herself) Jim Pratt (Announcer) Paul Teutul Jr. (Himself) Paul Teutul Sr. (Himself) Michael Teutul (Himself) Originaltitel: American Chopper Musik: David Vanacore