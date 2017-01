RTS Deux 23:05 bis 00:00 Sonstiges The Knick Méthode et folie USA 2014 Merken En 1900, à New York, John W Thackery, homme brillant mais torturé, devient chirurgien en chef à l'hôpital Knickerbocker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (John W Thackery) Andre Holland (Algernon Edwards) Eric Johnson (Everett Gallinger) Juliet Rylance (Cornelia Robertson) Jeremy Bobb (Herman Barrow) Eve Hewson (Lucy Elkins) Michael Angarano (Bertram Chickering) Originaltitel: The Knick Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler Musik: Cliff Martinez («Drive»)