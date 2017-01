WDR 20:15 bis 21:45 Show Zwei für Einen - Das Quiz für den Westen D 2017 Stereo Untertitel HDTV Neu Merken In der Show mit Marco Schreyl müssen zwei Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen Wissensfragen aus unterschiedlichen Themenbereichen beantworten. An ihrer Seite sitzt je ein Prominenter. Mit dabei sind: Yvonne Willicks, Guido Cantz, Lisa Feller, Sven Lorig, Thorsten Schorn, Ulrike von der Groeben und Thomas Herrmanns. Bei jeder Frage müssen die Kandidaten entscheiden, ob sie selbst oder die Promis die Antwort geben. Nach drei Runden winkt das Finale, das die Kandidaten alleine bestreiten müssen. – Eine weitere Ausgabe gibt’s am Freitag (6. Januar 2017, 20.15 Uhr). Ab 8. Januar läuft die Show dann immer sonntags um 22.45 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marco Schreyl Originaltitel: Zwei für Einen

