WDR 14:00 bis 14:30 Magazin Servicezeit Schlank durch Gendiät? / Die Gülle-Flut - Gefahr für unser Trinkwasser? / Mietwohnung barrierefrei umbauen: wie gelingt das? / Handtrockner: Viele Keime in der Luft / Alte und kaputte Handys D 2017 Stereo Untertitel HDTV Schlank durch Gendiät? Abnehmen ohne Hungern und Jo-Jo-Effekt, das soll ganz einfach sein mit einer Gendiät. Dabei soll ein Gentest verraten, welches Essen einen dick macht und welche Sportart am besten abnehmen lässt. Doch das derzeitige Angebot hält einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand. Die Gülle-Flut - Gefahr für unser Trinkwasser? In Nordrhein-Westfalen leben nicht nur knapp 17 Millionen Menschen, sondern auch 7,89 Millionen Schweine, 1,5 Millionen Rinder und mehr als 24 Millionen Hühner und Puten. Anders als beim Menschen sind die Tier-Fäkalien aber kein Abfall, sondern Dünger, bekannt als Gülle. Mietwohnung barrierefrei umbauen: wie gelingt das? Zu hohe Türschwellen, eine fast unüberwindliche Badewanne - wer seine Wohnung umbauen lassen will, bekommt oft finanzielle Hilfe. Bei Mietern muss allerdings der Vermieter zustimmen. Nur was, wenn dieser damit nicht einverstanden ist? Handtrockner: Viele Keime in der Luft: Handtrockner mit Luftgebläse stehen im Verdacht, Keime und Bakterien aufzuwirbeln. In einer Stichprobe war die Belastung höher als in Toiletten mit Papiertüchern.