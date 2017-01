RTL Passion 00:30 bis 01:25 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Überführt D 2005 2017-01-05 06:25 Merken Walter steht wegen des Mordes an Ines vor Gericht. Da die Staatsanwaltschaft nichts gegen sie in der Hand hat, ist sie zuversichtlich, den Prozess zu gewinnen. Doch dann sagt Nancy zu Walters Entsetzen aus, Walter habe ihr gegenüber den Mord gestanden. Nun muss Walter sich dem Kampf gegen ihre Konkurrentin Natascha stellen, um das Verfahren nicht zu verlieren. Nik kommt nach Reutlitz und hofft auf Walters Beistand - doch die muss sich momentan um ganz andere Dinge kümmern. Nik wendet sich daraufhin Nancy zu und erfährt nach und nach, warum Nancy gegen Walter ausgesagt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Karen Böhne (Eva Baal) Sylwia von Wildburg (Annika Jesske) Leon Boden (Edgar Brock) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Jonas Baur, Inka Thelen, Martina Müller, Malte Otten, Uschi Hof Musik: Ludwig Eckmann