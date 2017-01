RTL Passion 21:00 bis 21:45 Serien Mistresses Unter Beobachtung USA, GB 2015 2017-01-04 23:50 Merken Trotz einiger Turbulenzen und Savis Verschwinden halten die drei verbleibenden Freundinnen Joss, Karen und April zusammen. Joss freundet sich mit Calista Raines an: Sie hilft ihr bei der Suche nach Luca und Calista berät sie in Sachen Harry. Dabei entwickelt Calista mehr Interesse an Harry und sie taucht in der "Wunderbar" auf. Marc (Rob Mayes, 'The Client List') und April raufen sich zusammen. Und Karen lernt die todkranke Vivian Adams näher kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jes Macallan (Josslyn Carver) Rochelle Aytes (April Malloy) Yunjin Kim (Karen Kim) Brett Tucker (Harry Davis) Jennifer Esposito (Calista Raines) Rob Mayes (Mark) Noam Jenkins (Luca) Originaltitel: Mistresses Regie: Constantine Makris Drehbuch: K.J. Steinberg Kamera: Joe Pennella Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 16