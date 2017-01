RTL Passion 12:15 bis 12:40 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2017-01-04 03:25 Merken Ingo kann sich nicht von Annette trennen - zu sehr liebt er seine Frau. Doch als Annette wissen will, wie es weiter geht und wie Ingo dazu steht, wenn Tom der Vater ihres Kindes ist, flüchtet Ingo überfordert. Er muss nachdenken. Als er Annette schließlich mit dem Entschluss überrascht, das Kind akzeptieren zu wollen, ganz egal, wer der Vater ist - platzt Tom ins Geschehen. Schafft er es, die beiden davon zu überzeugen, dass zwischen ihm und Annette in Wirklichkeit nie etwas gelaufen ist? Richard organisiert für die überglückliche Claudia eine Verlobungsfeier. Claudia lässt es sich nicht nehmen, auch Simone einzuladen, die jedoch zunächst ablehnt. Doch als Simone wieder einmal alleine in der Villa sitzt, ändert sie ihre Meinung und überrascht Richard und Claudia mit ihrem Erscheinen. Claudias Eifersucht wird geweckt. Als Florian von Lena massiert wird, bekommt er eine Erektion. Er bleibt in der peinlichen Situation bemüht cool, aber auch als Lena den Vorfall überspielt, bleibt er angespannt. Warum ist das passiert? Er hat doch Franziska und er ist glücklich mit ihr. Aber trotzdem: Seine Blicke wandern erneut zu Lena. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Katrin Esser, Sarah Höflich