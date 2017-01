RTL Passion 09:15 bis 09:45 Daily Soap Unter uns D 2016 2017-01-04 15:00 Merken Ute und Till müssen befürchten, dass mit ihrem Baby etwas nicht stimmt. Um dem Verdacht nachzugehen, erklärt Ute sich sogar zu einer Fruchtwasseruntersuchung bereit. Till bemüht sich, Ute in ihrer Verzweiflung der starke Halt zu sein, den sie nun braucht und gibt sich zuversichtlich, dass alles in Ordnung sein wird. Doch in einer ruhigen Minute kämpft sich auch seine Angst an die Oberfläche. Zufrieden schickt Rufus sein Exposé und die beiden Probekapitel an seinen Lektor. Nichtahnend, dass Britta bereits ihre Version unter seinem Namen eingereicht hat, feiert er mit ihr das Ende seiner Schreibblockade. Doch als sich der Lektor mit dem Feedback zu dem vermeintlich nur von Rufus geschriebenen Exposé meldet, wundert der sich über die Anmerkungen. Zerknirscht sieht Britta den Moment gekommen, Rufus alles zu beichten... Andrea ist schockiert: Nun weiß also auch Robert, dass ihr Sohn Mitglied der Gang war, die ihn zusammengeschlagen hat. Sie überschüttet Valentin mit Vorwürfen und sorgt dafür, dass Valentin dicht macht. So muss Andrea sehen, wie sie in Erfahrung bringt, welches Ausmaß Valentins Geständnis hatte. Da sie befürchtet, dass herauskommen könnte, dass Benedikt auf seinen Sohn geschossen hat, horcht Andrea ihren Vater aus. Beruhigt stellt sie fest, dass der zwar sauer ist, aber weder alles weiß, noch zur Polizei gehen will. Nun muss Andrea nur noch Valentin davon abhalten, ein Geständnis abzulegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Fink) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns