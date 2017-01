RTL Passion 08:00 bis 08:50 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Familiensache E 2002 2017-01-04 01:25 Merken Alle sind auf der Suche nach der verschwundenen Urne mit der Asche von Adelas und Martas Tante. Schließlich wird das Behältnis gefunden, doch leider ohne Inhalt. Marta bringt es nicht übers Herz, ihren Verwandten diesen kuriosen Verlust zu gestehen, und so steht die gesamte Familie wenig später auf dem Schulhof, um die sterblichen Überreste der Tante abzuholen. Dabei kommt es auch zu einer unerfreulichen Begegnung zwischen Adela und ihren Eltern, und Marta erfährt endlich, warum das Verhältnis der drei so gestört ist. Silvia verhält sich weiterhin höchst eigenartig, weshalb sich auch Roberto langsam von ihr abwendet. Lola findet schließlich heraus, woher Silvias Launen rühren: Sie ist schwanger und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Gazpar erfährt unterdessen, dass ein Theater abgerissen werden soll. Empört initiiert er daraufhin eine Demonstration und handelt sich damit einigen Ärger mit Carmen ein, die um die Subventionen für die Schule bangt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto 'Rober' Arenales) Beatriz Luengo (Dolores 'Lola' Fernandez) Mónica Cruz (Silvia Jauregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Lola Herrera (Carmen Arranz) Beatriz Rico (Diana de Miguel) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 157 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 157 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 157 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 127 Min.